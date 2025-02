Ook Van Weel reageert afwachtend op sancties VS tegen ICC

„Ik weet nog niet precies wat de reikwijdte is van het decreet dat hij heeft getekend”, motiveert Van Weel zijn terughoudendheid. Nederland levert als gastland ondersteunende diensten aan het strafhof, bijvoorbeeld bij het vervoer van getuigen of verdachten. De justitieminister weet niet of Nederland om die reden ook sancties krijgt opgelegd, maar dat lijkt hem „niet logisch”. Zijn inschatting is dat de VS zich richten op de onderzoekers en aanklagers van het strafhof.

De bewindsman wil er niet op vooruitlopen hoe scherp het kabinet moet reageren als de inhoud van het decreet wel bekend is. Hij zegt in elk geval dat het geen zin heeft als Nederland eigenstandig „hard van de toren” blaast als gastland. „We zullen ons toch ook moeten verenigen in Europees verband om hier dan ook iets tegenin te brengen. Dus dat zullen we gaan doen.”