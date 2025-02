Duitse industriële productie daalt flink

Economie

De Duitse industrie heeft het jaar 2024 teleurstellend afgesloten. De industriële productie van de grootste economie van Europa nam in december met 2,4 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is de grootste daling in vijf maanden. De daling was volgens het Duitse statistiekbureau Destatis vooral te wijten aan een lagere productie van auto’s en machines. Op jaarbasis daalde de productie met 3,1 procent.