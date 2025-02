VN-organisatie opent kantoor voor mensenrechten in Den Haag

De afspraken voor het nieuwe VN-kantoor zijn beklonken tijdens een bezoek van de Haagse burgemeester Jan van Zanen aan het hoofdkwartier in New York. Van Zanen sprak daar ook met secretaris-generaal António Guterres.

Den Haag profileert zich als de internationale stad van vrede en recht. Meerdere internationale hoven en honderden internationale organisaties zijn in de stad gevestigd.

Zo zetelt het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties in het Vredespaleis. Den Haag is ook de thuisstad van onder meer het Internationaal Strafhof, het voormalige Joegoslavië-Tribunaal, een VN-gevangenis, het Permanente Hof van Arbitrage, de Europese politiedienst Europol en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), die in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. In Leidschendam staat het Hariri-Tribunaal en in Rijswijk het Europees Octrooibureau.

Al die organisaties leveren volgens onderzoekers bijna 20.000 directe banen op, en nog eens ongeveer 16.000 indirecte banen.