Stroomstoring in Breda voorbij

De storing raakte bijna 30.000 klanten van netbeheerder Enexis. Meerdere mensen kwamen vast te zitten in liften en moesten door de brandweer worden bevrijd. Ook waren her en der de verkeerslichten uit. Het Amphia-ziekenhuis had geen last van de storing en in de rechtbank in Breda konden de zittingen gewoon doorgaan.

Volgens Enexis is de storing ontstaan in een stroomstation aan de Terheijdenseweg, waar hoogspanning wordt omgezet in middenspanning. Monteurs van het bedrijf hebben een reservetransformator ingezet, waardoor het probleem voorbij is.

Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. „De prioriteit was het veilig kunnen terugschakelen van de stroom. Dat hebben we onderzocht en gerealiseerd”, aldus de woordvoerder van Enexis.