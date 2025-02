Meerdere mensen vast in lift door stroomstoring Breda

Binnenland

De grote stroomstoring in Breda heeft vrijdagochtend geleid tot meerdere liftopsluitingen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat het om zeker zeven gevallen. „Dat is echt heel veel”, zegt ze. De brandweer is bezig om mensen uit liften te halen.