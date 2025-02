Signify zakt op afwachtend Damrak na verkoopadvies

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 925,92 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 846,82 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden een fractie. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, na een stijging van de Duitse export in december. De productie van de Duitse industrie nam in december echter flink af.

De AEX koerst op weekbasis af op een winst van 0,4 procent. De beurshandel stond deze week vooral in het teken van de importheffingen uit de VS. Die heffingen gelden al voor goederen uit China, dat met vergeldingsmaatregelen kwam. President Trump kondigde afgelopen weekend ook heffingen aan voor Mexico en Canada, maar die werden na onderhandelingen met een maand uitgesteld. Trump dreigde ook opnieuw met heffingen voor de Europese Unie.

ArcelorMittal klom 1,5 procent en was opnieuw de sterkste stijger in de AEX. Het staalconcern werd een dag eerder ruim 13 procent meer waard, na goed ontvangen resultaten en vooruitzichten. Analisten van Deutsche Bank verhoogden het koersdoel voor het aandeel en handhaafden het koopadvies.

Philips won 0,5 procent. Een groep van ruim honderd institutionele beleggers heeft een claim neergelegd bij het zorgtechnologieconcern. De beleggers zeggen 800 miljoen euro aan schade te hebben geleden door de problemen met de beademingsapparaten van Philips en vorderen dat bedrag terug. Toen de problemen in 2021 bekend werden, is het aandeel flink gedaald en maakten aandeelhouders grote verliezen.

In de MidKap verloor Aperam 0,6 procent. Het roestvrijstaalbedrijf voldeed in het vierde kwartaal van 2024 aan de eigen verwachtingen. Over het hele jaar daalde de omzet met ongeveer 5 procent, terwijl de nettowinst hoger uitviel dan een jaar eerder. Topman Timoteo Di Maulo verklaarde tevreden te zijn over de resultaten, gezien de uitdagende marktomstandigheden en toegenomen prijsdruk. Voor het huidige kwartaal voorziet het bedrijf wel een lagere winstgevendheid dan in het laatste kwartaal van 2024.