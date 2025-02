Grote stroomstoring in Breda

Het probleem treft de noordelijke helft van de stad. Volgens een woordvoerder van Enexis zit er een storing in een middenspanningsstation, maar is nog niet duidelijk wat het probleem precies is. Op zijn website meldt de netbeheerder dat de storing waarschijnlijk tot 10.30 uur zal duren.

De lokale politie waarschuwt dat ook verkeerslichten kunnen zijn uitgevallen door de stroomstoring. „Let daarom extra goed op de verkeerstekens op de weg”, is het advies.