Dode door schietpartij in Brusselse gemeente Anderlecht

„Afgelopen nacht is er opnieuw een schietpartij geweest, ditmaal in de Peterboswijk, rond 04.00 uur”, zegt een woordvoerder van de politie. „Er is daarbij één dodelijk slachtoffer gevallen, een man die nog niet geïdentificeerd is.” Het onderzoek naar de schietpartij loopt.

In Anderlecht vond woensdag een schietpartij plaats bij het metrostation Clemenceau. Het metroverkeer was urenlang verstoord vanwege de zoektocht naar de verdachten. De daaropvolgende nacht vond een nieuwe schietpartij plaats waarbij een gewonde viel. In het Brusselse Sint-Joost-ten-Node vond toen ook een schietpartij plaats. Daar vielen twee gewonden.

De Brusselse procureur zei donderdag tegen de omroep RTBF dat de schietpartijen verband houden met een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Belgische media maken melding van een conflict tussen twee bendes over de diefstal van 200 kilogram drugs.