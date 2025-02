Plan CNV en Leger des Heils: rem dakloosheid arbeidsmigranten af

Volgens de twee organisaties is 60 procent van alle daklozen in Nederland inmiddels arbeidsmigrant en neemt het aantal dakloze arbeidsmigranten snel toe. Om het tij te keren, willen CNV en het Leger des Heils de daklozenopvang, gemeenten en Regionale Werkcentra (RWC’s) aan elkaar koppelen. In RWC’s komen overheidsinstanties, gemeenten, het UWV en het bedrijfsleven samen.

Voor het plan is naast draagvlak ook financiering nodig van de landelijke en lokale overheid. „Door deze mensen kortdurend op te vangen, kunnen we gericht werken aan perspectief op werk of terugkeer naar het land van herkomst”, legt bestuursvoorzitter Harm Slomp van het Leger des Heils uit. „We gaan dus graag op korte termijn met ministerie en werkgevers om tafel.”