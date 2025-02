TNO investeert in Iers quantumcomputerbedrijf

Equal1 is ontstaan in 2018 als spin-off van University College Dublin. Er zijn ongeveer 45 mensen werkzaam. Het bedrijf ontwikkelt een quantumcomputer voorzien van kunstmatige intelligentie (AI). Quantumcomputers hebben de potentie complexe problemen op te lossen die gewone computers niet aankunnen. Dit kan in de toekomst leiden tot doorbraken in klimaatmodellering, financiële modellering en AI. Voor de bouw van de quantumprocessor in deze computer maakt Equal1 gebruik van een technologie die TNO en Technische Universiteit Delft de afgelopen jaren samen hebben ontwikkeld.

Naast de investering brengt TNO ook technische kennis in om zo de opschaling van de start-up te versnellen. Om beter gebruik te maken van de technologie en kennis van TNO, verplaatst Equal1 ook een deel van de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling naar Nederland. Equal1 vestigt zich in Delft in het House of Quantum, dat een nationale campus voor quantum start-ups creëert.