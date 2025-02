Canada is bereid zich aan te sluiten bij Amerikaans raketschild

Volgens Blair is Canada al een „essentiële partner” in de gezamenlijke verdediging van Noord-Amerika, doordat het land lid is van de NAVO en het gezamenlijke luchtverdedigingsprogramma NORAD. „Eerlijk gezegd is een geïntegreerd raketafweersysteem voor heel Noord-Amerika voor iedereen zinvol”, zei hij.

Trump ondertekende vorige week een decreet om een luchtverdedigingssysteem voor de VS te ontwikkelen, zoals het Iron Dome-afweersysteem van Israël dat raketten onderschept.

Het luchtverdedigingssysteem waartoe Trump opdracht heeft gegeven, moet bescherming bieden tegen ballistische, hypersonische en geavanceerde kruisraketten, onder meer door het onderscheppen van raketten vanuit de ruimte.