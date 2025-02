Meer luchtvaartpassagiers vorig jaar, maar minder dan voor corona

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorig jaar in totaal 537.000 commerciële vluchten, ruim 6 procent meer dan een jaar eerder. Het vrachtvervoer door de lucht nam met bijna 8 procent toe tot ruim 1,5 miljoen ton.

De toename van het aantal vluchten en passagiers vorig jaar kwam vooral door de groei op Amsterdam Schiphol. Van en naar Amsterdam Schiphol werden bijna 474.000 vluchten uitgevoerd, ruim 7 procent meer dan in 2023. Het aantal vervoerde passagiers van en naar Schiphol steeg met bijna 8 procent naar 66,8 miljoen reizigers.

Zoals bijna altijd werd er in het derde kwartaal het vaakst gevlogen, door de school- en bouwvakvakanties. Augustus was de drukste maand, met ruim 49.000 vluchten en 7,4 miljoen vervoerde passagiers. De rustigste dag was dinsdag 16 januari met slechts 131.000 aankomende of vertrekkende passagiers.

Volgens het CBS reisde driekwart van alle passagiers afgelopen jaar binnen Europa. Spanje was verreweg de populairste bestemming, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ongeveer 6 miljoen luchtvaartpassagiers reisden tussen de VS en een vliegveld in Nederland.