Zoektocht naar vermist vliegtuig met tien inzittenden in Alaska

Reddingswerkers zoeken in de Amerikaanse staat Alaska naar een vliegtuig dat donderdag als vermist is opgegeven, meldt dagblad Anchorage Daily News. Het toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Bering Air was op weg van de plaats Unalakleet naar de stad Nome. Het vliegtuig had negen passagiers en een piloot aan boord, meldt de politie van Alaska op haar website.