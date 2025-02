FNV-kaderleden: stop met het kapotmaken van onze vakbond

De afgelopen tijd kwamen er berichten over onrust binnen de top van de grootste vakbond van Nederland. Er zouden valse beschuldigingen zijn geuit aan het adres van een bestuurslid dat zich verkiesbaar wilde stellen voor de voorzittersverkiezing. Maandag riep vicevoorzitter Kitty Jong anderen op om zich uit te spreken tegen beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van deze medebestuurder, Zakaria Boufangacha. Dinsdag besloten medewerkers van FNV het voltallige vakbondsbestuur, inclusief voorzitter Tuur Elzinga, twee weken te geven om terug te treden.

„Het in diskrediet brengen van de vakbond FNV zou je verwachten van de ‘buitenwereld’, van werkgevers of van politici die niks hebben met vakbonden. Maar nu blijkt dat de hoofdrolspelers in de nieuwste klucht in die vakbond zelf zitten!”, aldus een verklaring van de kaderleden. „Er is behoefte aan een strijdbare en democratische vakbond, niet aan een stel ruziemakers!”

De kaderleden stellen voor om op korte termijn een bijzondere commissie te vormen door mensen „uit verschillende sectoren en aangesloten bonden, personeel, en iedereen die de vakbond een warm hart toedraagt en evenals ons de nadruk wil leggen op het vormen van een strijdbare en democratische vakbond”.

„Om verdere schade aan de vakbond te voorkomen is snelheid gewenst, maar ook zorgvuldigheid geboden, ook om het ‘gewone’ vakbondswerk in de sectoren en bonden niet te frustreren.”