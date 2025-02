Overijssel ziet meer meldingen bij Meld Misdaad Anoniem

In de tweede helft van vorig jaar kwamen er in Overijssel 831 meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem. Daarvan gingen er 84 over de productie van drugs en 69 over zogenoemde ondermijnende activiteiten, waarbij bijvoorbeeld legale bedrijven worden gebruikt voor criminele zaken. Ook kwamen er meer meldingen over geweld, wapens en illegaal vuurwerk.

„De cijfers liegen er niet om”, zegt commissaris van de Koning Andries Heidema over het succes van de campagne die in december eindigde. „Via sociale media zijn naar schatting een half miljoen mensen bereikt. Ze zagen de advertenties 7 tot 10 keer voorbijkomen. In een half jaar steeg de meldingsbereidheid met 17 procent.” Volgens de provincie bleef hiervoor het aantal meldingen in Overijssel altijd achter bij de rest van het land.