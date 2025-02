Wiersma: geen ‘draconische maatregelen’ bij geitenboerderijen

Het RIVM deed onderzoek en ontdekte dat 1,5 miljoen mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen, meer risico lopen op longontstekingen. Het gaat bij elkaar om duizenden mensen per jaar die ziek worden, van wie er tientallen overlijden. Het kabinet heeft de Gezondheidsraad gevraagd om advies over eventuele maatregelen. Regeringspartij VVD vindt dat geitenboeren in afwachting daarvan even pas op de plaats moeten maken.

Net als zorgminister Fleur Agema benadrukt Wiersma dat zij het RIVM-rapport „superserieus” neemt. Maar een stop op geitenhouderijen is een zaak van de provincies, niet van het kabinet, benadrukt zij. Het kabinet heeft de provincies waar al zo’n moratorium van kracht is wel gevraagd dat zo te laten, totdat het gevraagde advies er is. Een landelijke maatregel gaat Wiersma nog te ver. „Dat is nu niet aan de orde.”