Toezichthouder BES-eilanden blijft toch bestaan

De Rijksvertegenwoordiger is bedoeld als „oren en ogen” van het Nederlandse kabinet in Caribisch Nederland. Hij houdt toezicht op besluiten van de eilanden en kijkt of bijvoorbeeld benoemingen en financiële vergoedingen volgens de regels verlopen. Over de functie is „onduidelijkheid en ontevredenheid”, schreef het vorige kabinet.

„De Rijksvertegenwoordiger is veel beter in staat om snel op locatie te zijn en kent de bijzondere omstandigheden van het bestuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba”, schrijft Szabó in brieven aan de drie eilanden. Hij wil de functie wel anders inrichten, maar maakt niet precies duidelijk hoe.