Raadsleden positief over Faber, maar afwachtend over asielplannen

Binnenland

Twee raadsleden van de gemeente Westerwolde zagen bij het bezoek van minister Marjolein Faber een „gedreven en energieke” asielminister met „begrip voor de situatie” in hun gemeente. Tegelijkertijd zijn lokale politici Herma Hemmen en Klaas Buigel afwachtend of Fabers plannen daadwerkelijk de overlast van het volle aanmeldcentrum in Ter Apel gaan verminderen. „Na zoveel jaren is onze houding wel ‘eerst zien, dan geloven’”, zegt Hemmen.