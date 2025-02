Staalconcern ArcelorMittal uitblinker in AEX, ING licht lager

ArcelorMittal maakte een koerssprong van meer dan 13 procent. De omzet ging vorig jaar omlaag en topman Aditya Mittal sprak van een uitdagend jaar. ArcelorMittal verwacht echter dat de vraag naar staal dit jaar weer aantrekt. De producent van roestvrij staal Aperam liftte mee en was koploper in de MidKap met een plus van 6,7 procent. In Frankfurt won staalbedrijf Salzgitter 5,7 procent.

ING verloor 0,3 procent. De bank zag de winst vorig jaar met ruim een tiende dalen, mede door lagere rente-inkomsten. Ook moest ING meer geld opzijzetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Volgens topman Steven van Rijswijk is het resultaat wel „op een hoog niveau” gebleven na het zeer sterke 2023.

De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 925,13 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 824,73 punten. In Parijs en Frankfurt waren koerswinsten van 1,5 procent te zien.

De FTSE in Londen werd 1,2 procent hoger gezet, na het besluit van de Bank of England om de rente met een kwart procentpunt te verlagen tot 4,50 procent. Dat is het laagste niveau sinds juni 2023. Met de lagere leenkosten wil de Britse centrale bank de kwakkelende economie ondersteunen. Het is de derde renteverlaging in een jaar tijd. In augustus vorig jaar begon de centrale bank met het verlagen van de rente.

Carlsberg steeg 8 procent in Kopenhagen. De Deense bierbrouwer presteerde afgelopen jaar beter dan verwacht. Concurrent Heineken won 3,4 procent in Amsterdam. Siemens Healthineers werd ruim 5 procent meer waard in Frankfurt. De Duitse fabrikant van medische apparatuur zag de winst afgelopen kwartaal sterker stijgen dan verwacht. Op het Damrak klom branchegenoot Philips 1,3 procent.

In Kopenhagen ging rederij A.P. Møller-Maersk 7,6 procent vooruit. Maersk boekte afgelopen jaar een bijna 60 procent hogere nettowinst. Het Deense concern profiteerde van hogere vrachttarieven voor de scheepvaart door de aanhoudende onrust in de Rode Zee. Daarnaast steeg de vraag naar containervervoer.

De euro was 1,0370 dollar waard en de olieprijzen gingen iets omhoog.