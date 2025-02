Land van Cuijk stopt voorlopig met straatcoaches verdacht bedrijf

Land van Cuijk huurt via Secutor Security straatcoaches in. De gemeente laat weten dat er momenteel geen straatcoaches meer actief zijn omdat de samenwerking is gestopt, in afwachting van de uitkomst van het politieonderzoek. Volgens Land van Cuijk richten de straatcoaches zich op overlastgevende jeugd in de gemeente en staan ze los van de jongerenwerkers die in de gemeente actief zijn.

Woensdag was er een politieoperatie in een groot witwas- en drugsonderzoek, waarbij zes mensen zijn aangehouden en 29 woningen en bedrijfspanden in Brabant, Gelderland en Limburg zijn doorzocht. Onder de arrestanten was de eigenaar van het bedrijf.

Salaris van personeel zou bij het bedrijf deels contant worden uitbetaald en rekeningen zouden in de administratie worden gezet zonder dat daar daadwerkelijk iets voor is geleverd of gedaan.