Hermans wil niet op voorhand strenge afstandsnormen windmolens

„We leven in een klein land, waarin we veel willen”, hield Hermans de Kamer voor. „We willen er wonen, we willen economische activiteiten, we willen onze eigen schone energie. Dan is het belangrijk om te kijken hoe dat naast elkaar kan bestaan.” Ze wil zich niet vastleggen aan moties „tot een x aantal tiphoogtes”, zei ze tegen onder meer de BBB. De regeringspartij zette haar handtekening onder een motie die opriep minstens vier keer de tiphoogte (het hoogste punt van de wieken) aan te houden als afstandsnorm.

De Telegraaf meldde donderdag dat Hermans zelf denkt aan twee keer de hoogte van de windmolen als afstand tot de dichtstbijzijnde woning. Niet alleen de BBB, maar ook de grootste regeringspartij PVV, moet daar niets van weten, zei Kamerlid Alexander Kops in de Kamer. Zijn partij zal dit „in geen geval, onder geen enkele omstandigheid” steunen. „Dat mag echt niet gebeuren.”

Hermans benadrukte in het debat dat windmolens op land belangrijk zijn voor de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen. Oppositiepartijen wezen de coalitiepartijen er tijdens het debat op dat zij zich in het coalitieakkoord ook achter deze doelen hebben geschaard. De BBB werpt volgens D66 „zoveel obstakels op dat er helemaal niets meer mogelijk is”.

Ook Hermans wijst op onderzoek waaruit blijkt dat een norm van twee keer de hoogte het aantal plekken waar windmolens kunnen worden geplaatst al flink beperkt. Bij een norm van vier keer de hoogte blijft er bijna geen plek over. De Bewindsvrouw vindt een norm van twee keer de tiphoogte op basis van onderzoek de meest logische keuze, laat haar woordvoerder desgevraagd weten.