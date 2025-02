Franse start-up Mistral komt met nieuwe app voor AI-tool

Het in Parijs gevestigde Mistral AI, dat twee jaar geleden werd opgericht, stelt dat zijn AI-assistent Le Chat software gebruikt die tot duizend woorden per seconde kan genereren. De chatbot was eerder alleen beschikbaar op een webbrowser.

De lancering van de app komt op een tactisch moment, nu de focus ligt op alternatieven voor ChatGPT van OpenAI en enkele dagen voor een AI-top in Parijs. De relatief onbekende start-up achter DeepSeek baarde opzien met prestaties die vergelijkbaar zijn met ChatGPT tegen een fractie van de kosten.

Veel investeerders zien Mistral als Europa’s beste kans op een wereldwijde AI-speler. Vorig jaar haalde het bedrijf 600 miljoen euro op bij investeerders, waarmee het een waardering van 5,8 miljard euro bereikte. Het bedrijf heeft ook financiële steun gekregen van AI-chipbedrijf Nvidia.