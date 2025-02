Politie krijgt tientallen tips over verkrachtingszaak uit 1995

Binnenland

De politie heeft tientallen tips gekregen nadat eerder deze week in de media aandacht was besteed aan een verkrachting die in 1995 in Amersfoort heeft plaatsgevonden. In Opsporing Verzocht en een regionaal opsporingsprogramma onthulde de politie dat de dader waarschijnlijk een handprothese had. Dat bracht meerdere mensen ertoe zelfs namen door te spelen.