Nederlander opgepakt die door Duitse grenscontrole reed

Volgens de politie reed de man na de grenscontrole, tussen de Nederlandse provincie Groningen en de Duitse deelstaat Nedersaksen, richting het zuiden over de A31. Na enige tijd keerde hij op die snelweg en reed hij weer richting het noorden. Toen kon de politie hem klemrijden. Meerdere politiewagens liepen daarbij schade op en ook de Nederlandse auto had schade aan ruiten en banden.

Het is niet duidelijk waarom de man de grenscontrole voorbijreed en de politie probeerde af te schudden. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt of er bijvoorbeeld verboden waar in zijn auto is aangetroffen.

De auto is in beslag genomen en de bestuurder naar het politiebureau gebracht. De snelweg is weer vrijgegeven.