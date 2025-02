Bert Verwijs: ‘We moeten allemaal een keer van het gas af’

Van oude cv-ketel naar duurzame warmtepomp

Toen de oude cv-ketel van Verwijs aan vervanging toe was, begon de zoektocht naar een duurzaam alternatief. ‘Ik was klaar met gas. We moeten er allemaal een keer vanaf, dus waarom niet nu?’ Als installateur kent hij de markt en hij had geen zin in “Alibaba-onderdelen” of mooie praatjes. Hij wilde kwaliteit. Via internet kwam Bert bij terecht en besloot gewoon eens langs te gaan.

“Ik wilde weten met wat voor club ik te maken had.”

In de showroom in Zwolle kreeg hij direct een goed gevoel. “We hebben gelachen en goed advies gekregen. Geen gedoe, gewoon eerlijke antwoorden.” Hij nam de meteen mee naar huis. Inmiddels draait de warmtepomp al twee jaar probleemloos.

Opbergkist voor een loungeset

Bert plaatste de warmtepomp onder zijn veranda. Zijn vrouw had één voorwaarde: ‘Dan wil ik wel een mooie!’ Geen probleem, want de zwarte Adlår blendt naadloos in. ‘Mensen denken dat het een opbergkist is voor een loungeset. Hij zoemt heel zachtjes, maar je hoort ‘m nauwelijks.’

Binnen is het comfortabel: geen temperatuurschommelingen meer zoals bij een cv-ketel. ‘Hij staat op een lage stand, en het hele huis blijft lekker warm.’

Lagere lasten en nul zorgen

Sinds de installatie heeft Bert er nauwelijks omkijken naar gehad. ‘Ik hou de waterdruk in de gaten en maak de warmtepomp af en toe schoon, verder niks.’ Geen gaskosten meer, geen cv-onderhoud en geen verrassingen op de energierekening. ‘En in de afgelopen twee jaar is er geen onderhoud nodig geweest. Maar mocht er iets gebeuren, dan weet ik zeker dat ik bij Adlår terechtkan.’

‘In de afgelopen twee jaar is er geen onderhoud nodig geweest.’

Spookverhalen? Eerst zelf proberen

Verwijs is nuchter als het gaat om overstappen op een warmtepomp. ‘Er gaan veel spookverhalen rond. De een weet het nog beter dan de ander. Maar ik praat uit ervaring.’ Bovendien is hij niet bang om voorop te lopen met nieuwe technologie. ‘Mensen vragen: durf je dat aan? Tuurlijk durf ik dat aan. Je moet het zelf ervaren, dan kun je er pas over meepraten.’

Betrouwbare keuze voor de toekomst

Als Bert weer voor de keuze zou staan om een warmtepomp aan te schaffen, zou hij opnieuw voor Adlår kiezen. “Het is een betrouwbaar en zuinig product. En voor iedere installatie geeft Adlår een passend advies.”

Benieuwd of een Adlår warmtepomp ook voor u een goede oplossing is? Ga naar en bekijk hoeveel u kunt besparen!