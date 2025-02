Nederlander en medeverdachten bekennen schuld in Ierse cokezaak

Buitenland

Vier verdachten in een grote cocaïnesmokkelzaak in Ierland hebben schuld bekend. Een van hen is de Nederlander Cumali O. (49), melden Ierse media, waaronder de omroep RTE en The Irish Times. De zaak draait om de vondst van ruim 2,2 ton cocaïne aan boord van een Panamees vrachtschip.