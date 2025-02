Geeuwend Belgisch parlement bij marathondebat regeringsplannen

Een van de parlementsleden bekende aan een verslaggever van de Belgische omroep VRT tussendoor een „klein dutje” te hebben gedaan. Het lijkt erop dat hij niet de enige was. De bankjes in het parlement zijn al urenlang niet meer zo goed gevuld als bij de start van het debat.

In de wandelgangen beklagen parlementariërs zich over het ellenlange debat, maar doen er ondertussen even hard aan mee, bekritiseerde premier Bart De Wever donderdagmiddag de gang van zaken. Ook hij moet regelmatig de slaap uit zijn ogen wrijven. De fractievoorzitter van De Wevers’ eigen partij (N-VA) Axel Ronse treft blaam, maar moet voor zijn eigen lange bijdrage van woensdag inmiddels wel de tol betalen. Ronse is zijn stem bijna helemaal kwijt.

Voor later donderdagmiddag staat de stemming over de nieuwe regering en haar plannen op de agenda, waarbij de parlementsleden al dan niet hun vertrouwen geven aan de nieuwe ploeg. Die bestaat uit de Vlaams-nationalistische N-VA, CD&V, Vooruit en de Franstalige partijen MR en Les Engagés. Het is onzeker of die planning wordt gehaald. Mogelijk gaat het debat een tweede nacht in.