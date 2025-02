Drie weginspecteurs aangereden in korte tijd: GS Brabant geschokt

Binnenland

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben aangifte gedaan nadat in korte tijd drie weginspecteurs tijdens hun werk zijn aangereden. Ze waren alle drie bezig na een pechgeval of ongeluk en daarbij werden aanwijzingen die zij gaven genegeerd. Het dagelijks bestuur van de provincie is daardoor geschokt, zo laten GS weten.