Jan Slagter: we gaan met pijn in het hart schrappen

De omroepbaas maakt zich „ontzettend kwaad” over de bezuinigingsplannen van het kabinet, dat wil dat de publieke omroepen vanaf 2027 ruim 150 miljoen euro minder uitgeven. Als voorschot hierop moet er volgend jaar al 20,4 miljoen euro worden bezuinigd. De omroepen gaan zelf onderling bepalen welke programma’s blijven en welke niet, wat ze dan weer voorleggen aan de NPO.

Hoewel de bezuinigingen voor 2026 volgens Slagter een fractie zijn van het totale bedrag, verwacht hij wel dat dit direct is te merken. Hij vreest voor ontslagen, ook bij facilitaire en productiebedrijven. „Ze willen ons gewoon laten bloeden.”

De omroepbaas is strijdbaar en vindt dat de omroepen „zich niet te snel als een schaap naar de slachtbank” moeten laten voeren. Hij pleit er onder meer voor dat er meer reclame-inkomsten uit de Ster kunnen worden gehaald. „De politiek wil laten geloven dat de Ster marktverstorend is. Maar er gaat 6 miljard euro om in reclame en wij halen daarvan 156 miljoen op. Dat is een speldenprikje. Het meeste geld gaat naar Meta en Google”, aldus Slagter.

Hij wil ook weten wat de NPO zelf gaat doen. „Zij hebben 587 mensen in dienst, terwijl ze eerder zeiden er nooit meer dan 250 te willen. Wat gebeurt daar dan nu mee?”

Over welke bezuinigingen Omroep MAX gaat doorvoeren, wil Slagter nog niets zeggen.