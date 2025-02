Provincie Zuid-Holland pakt viaduct met verzwakte constructie aan

Minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat maakte vorige maand bekend dat deze manier van het verbinden van betondelen bij negentig snelwegviaducten en -bruggen niet in orde is en aangepakt moet worden. Door de inwerking van strooizout en een probleem met de stalen wapening in het beton zijn de constructies sneller verzwakt dan gepland. Op de A12 bij knooppunt Velperbroek is de situatie dusdanig, dat Rijkswaterstaat ondersteuningsconstructies plaatst onder de viaducten. Voertuigen die meer dan 45 ton wegen, mogen sinds 19 december niet meer over dit deel van de snelweg.

Ook op andere plekken onderzoekt Rijkswaterstaat of maatregelen nodig zijn, zoals bij de acht viaducten van het Prins Clausplein bij Den Haag. In de komende zes weken gaan daar 21 nachten wegdelen dicht voor onderzoek. Het Prins Clausplein verbindt de A4 en A12.

Rijkswaterstaat zei vorige maand geen landelijk beeld te hebben van bruggen en viaducten met een tand-nokconstructie die onder het beheer van provincies en gemeenten vallen. De provincie Zuid-Holland, die er „een aantal” heeft, let bij de reguliere inspecties al extra op de staat van deze constructies. Dat doet de provincie sinds de problemen met de Nelson Mandelabrug over de A12 bij Zoetermeer. Deze loop- en fietsbrug werd eind 2022 tijdelijk afgesloten en deels ontmanteld omdat er instortingsgevaar was door scheuren in de tand-nokoplegging.