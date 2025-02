Toponderzoeker fileert ‘onzin’ rond superintelligente AI

Dit wordt gezien als de ultieme doorbraak in AI-onderzoek, een systeem dat elke intellectuele taak beter kan uitvoeren dan mensen.

„Het idee van een super-AGI die elke vraag kan beantwoorden en alles weet is onzin”, zei Jordan tijdens een AI-conferentie aan de prestigieuze École Polytechnique in Frankrijk. Ook bekritiseerde hij de miljardeninvesteringen van bedrijven in wat volgens hem een doel is dat is gebaseerd op illusies.

Volgens de hoogleraar kunnen de huidige AI-modellen „uitstekend voorspellen”, vooral dankzij hun toegang tot enorme hoeveelheden door mensen gegenereerde data, waaronder informatie van het internet. „Maar AI kan niet alles weten. Wat er nu in mijn hoofd zit, is de context van wat ik vandaag als volgende ga doen. Dat kun je niet weten. En als het dat niet weet, kan het me ook geen goed advies geven”, stelde de wetenschapper.

Volgens hem is er nog nooit in de geschiedenis een nieuwe technologie geweest die zoveel „hype en hysterie” heeft veroorzaakt. De vraag of een super-AGI haalbaar is, en of het een bedreiging vormt voor de mensheid als we de controle verliezen, is een van de grootste controverses onder wetenschappers en ontwikkelaars.

Jordan deed zijn uitspraken in aanloop naar de wereldwijde AI-top volgende week in Parijs.