Handelsconflicten kosten drankenconcern Pernod 200 miljoen euro

China heeft vorig jaar hogere importheffingen ingevoerd op Europese cognac, als vergelding voor de verhoogde importtarieven in de Europese Unie voor elektrische auto’s. Dit drukte op de verkopen van Martell cognac, aldus het concern, dat donderdag zijn halfjaarresultaten presenteerde. Pernod Ricard heeft zijn verwachtingen voor dit en komende boekjaren verlaagd om de vrees dat de tijdelijke heffingen permanent worden.

Daarnaast zouden de dreigende importheffingen van 25 procent vanuit de VS op producten uit Canada en Mexico en mogelijke heffingen op producten uit de EU de verkopen van verschillende merken van het drankenconcern raken.

De maatregelen zouden Pernod Ricard mogelijk ongeveer 200 miljoen euro per jaar kosten, heeft De Tissot tegen analisten gezegd. Daarbij ging ze uit van een importheffing van 10 procent op EU-producten. Het grootste deel van die 200 miljoen euro zou te maken hebben met de Chinese importheffingen op cognac.

Pernod Ricard heeft manieren gezocht om kosten te besparen, meldt de financieel topvrouw. Onder andere door de toeleveringsketen aan te passen en de Chinese onderdelen te verkleinen.

De omzet van Pernod Ricard is in de eerste helft van zijn huidige boekjaar gedaald naar iets minder dan 6,2 miljard euro, blijkt uit de resultaten.

Dinsdag meldde het Britse Diageo, de grootste drankenonderneming ter wereld, dat zijn operationele winst in het huidige boekjaar naar verwachting met ongeveer 200 miljoen dollar wordt gedrukt. Dat is het gevolg van de Amerikaanse importheffingen op producten uit Mexico en Canada die in maart worden ingevoerd. De maker van Guinness-bier, Johnnie Walker-whisky en Smirnoff-wodka heeft mede hierdoor zijn groeiverwachting geschrapt.