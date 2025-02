Europese Commissie sust zorgen biometrisch systeem voor reizigers

„Er is geen sprake van een inbreuk op de beveiliging. Het in- en uitreissysteem is nog niet operationeel en er is daarom nog niet begonnen met het verzamelen van gegevens”, aldus de woordvoerder.

Het Europees Openbaar Ministerie bevestigt dat het naar aanleiding van een klacht een grondig onderzoek instelt naar de Franse IT-groep Atos. Die zou personeel in Rusland hebben ingezet om in 2021 software te kopen voor het zogenoemde Entry/Exit System (EES) van de EU, meldt de Financial Times. Dat systeem registreert geautomatiseerd reizigers uit niet-EU-landen.

Het gaat zowel om reizigers met een visum als mensen die visumvrij naar een van de EU-lidstaten kunnen reizen. Elke keer als zij een EU-buitengrens oversteken, worden onder meer naam, biometrische gegevens en type reisdocument geregistreerd. Als de toegang wordt geweigerd, wordt dat ook opgeslagen. Het systeem zou vorig jaar november worden ingevoerd. De Europese Commissie besloot dat uit te stellen omdat een aantal landen, waaronder Nederland, er nog niet klaar voor was. Een nieuwe invoerdatum is nog niet geprikt.

Het EU-Agentschap voor het beheer van grootschalige IT-systemen (EU-LISA) moet ervoor zorgen dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan, zegt de woordvoerder van de Europese Commissie. Het agentschap moet er volgens de woordvoerder ook voor zorgen „dat veiligheidsrisico’s worden uitgesloten voordat het systeem in gebruik kan worden genomen.”