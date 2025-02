Verdachte femicide Hardenberg nog in gevangenisziekenhuis

H’s advocaat zei dat er „verschillende redenen” waren voor zijn afwezigheid in de rechtszaal, maar wilde dat niet nader toelichten.

H. stak het slachtoffer op 29 oktober in het Overijsselse Hardenberg op straat met meerdere messteken neer, direct nadat zij het kinderdagverblijf waar zij werkte, had verlaten. Hij ging er vervolgens in zijn auto vandoor, maar een buurman sloeg de voorruit van zijn auto stuk. Toen hij tot stilstand was gekomen, stak hij zichzelf meermalen in zijn buik en raakte ernstig gewond. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens het OM had H. een vooropgezet plan de vrouw te doden.

H. zou niet hebben kunnen verkroppen dat zijn echtgenote hem wilde verlaten. Een week voor de moord zou hij in hun woonplaats Schoonebeek (Drenthe) Tonnie en een dochter hebben mishandeld. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem ook voor die feiten.

Volgens het OM is het rechercheonderzoek bijna afgerond, op een laatste verhoor van de verdachte na. H. heeft zich bereid verklaard mee te werken aan een gedragskundig onderzoek.

De volgende inleidende zitting is op 17 april. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.