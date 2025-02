Arbo Unie: ziekteverzuim nauwelijks hoger door griep

Vorige week hadden 118 op elke 100.000 mensen zich met griepklachten bij een huisarts gemeld, tegen 76 mensen in week 4 en 58 grieppatiënten in week 3, aldus het RIVM en Nivel. De Arbo Unie ziet een vergelijkbare stijging echter niet terug in de ziekteverzuimcijfers van bedrijven over de vierde week van het jaar, laat een woordvoerster weten. „In andere jaren heerst rond deze periode ook griep. Veel bedrijven melden kortstondig ziekte niet altijd. Ze denken: je bent er over een of twee weken weer en dan wordt het door bedrijven niet altijd gemeld”, vermoedt ze.

Volgens cijfers van de Arbo Unie lag het aantal ziekmeldingen onder werknemers in week 4, die van 20 tot en met 26 januari liep, op ongeveer 8500. Dat zijn iets meer zieke werknemers dan in de week daarvoor en in diezelfde week in 2024 en 2023. Toen kwamen zo’n 8200 ziekmeldingen binnen in beide jaren. In dezelfde week in 2022 lag het aantal een stuk hoger, rond de 12.000.