Pilot in Amsterdam om statusloze asielzoekers aan werk te helpen

Op het azc Willinklaan in Nieuw-West zijn ongeveer 230 asielzoekers die mogen werken, berekende de gemeente. Het doel is om de helft van hen aan werk of een participatieplek te helpen. Na juli wordt gekeken of de werkdesks ook op andere asielopvanglocaties in de hoofdstad kunnen worden geopend.

De gemeente streeft ernaar dat in 2026 de helft van asielzoekers die willen en kunnen werken aan het werk is, schreef wethouder Rutger Groot Wassink (asiel) eerder in een raadsbrief. „Asielzoekers die werken dragen bij aan de Nederlandse samenleving en het draagvlak voor vluchtelingen, het bevordert integratie en het is één van de antwoorden voor de krapte op de arbeidsmarkt.”

Investeren in werk voor asielzoekers heeft maatschappelijke en financiële voordelen, concludeerde de gemeente eerder al op basis van een zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse. Elke euro die de gemeente investeert in een statushouder levert de maatschappij „een besparing van 1,40 euro tot 2,90 euro op, op bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen en uitvoeringskosten. Hoe eerder asielzoekers mee kunnen doen in Amsterdam, hoe beter voor henzelf, voor hun integratie en voor de stad.”, aldus de gemeente.