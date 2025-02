Roosendaal wil alsnog opvang asielzoekers regelen

De noodopvang moet in de buurt van het dorp Heerle komen, in de weilanden tussen de snelweg A58 en de spoorlijn Roosendaal-Bergen op Zoom. In een verklaring zegt de gemeente dat ze zich verantwoordelijk voelt „voor mensen die vluchten uit oorlogsgebieden, en vanzelfsprekend ook voor mensen die in hun eigen land gevaar lopen vanwege hun geloof, afkomst, seksuele voorkeur of mening”.