Stakingen universiteiten tegen bezuinigingen beginnen in maart

Binnenland

Medewerkers en studenten van universiteiten beginnen volgende maand aan hun estafettestaking. Ze willen hun instellingen om de beurt voor een dag platleggen, uit protest tegen de bezuinigingen van meer dan een miljard euro per jaar die het kabinet wil doorvoeren. De vooralsnog eerste staking staat voor 10 maart gepland op de Universiteit Leiden. Een dag later volgt de Universiteit Utrecht, 13 maart is de Radboud Universiteit in Nijmegen aan de beurt.