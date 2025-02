Is Signal de nieuwe WhatsApp?

Nederland zou momenteel in de top tien staan van landen met de meeste downloads van de app van Signal. De berichtendienst heeft dezelfde functionaliteiten als de grote groene broer, maar met meer oog voor de privacy van de gebruikers.

Mensen zouden WhatsApp willen verlaten vanwege de invloed van eigenaar Meta, ook het bedrijf achter Facebook en Instagram. Marc Zuckerberg, CEO van Meta, kondigde nog niet zo lang geleden aan in Amerika te willen stoppen met onafhankelijke factcheckers die controleren of berichten op het sociale medium kloppen.

Media berichten over de stap van Zuckerberg en politici nemen afstand van WhatsApp. Op basis van nieuws over de groeiende populariteit van Signal wordt die app een flink aantal keren gedownload, somt Joey Scheufler, expert op het gebied van sociale media, op.

Joey Scheufler, expert op het gebied van sociale media. beeld RD

Het aantal downloads zegt echter nog niets over het daadwerkelijk gebruik ervan. „De populariteit van zo’n alternatief voor WhatsApp is vaak maar tijdelijk”, aldus Scheufler. „Als niet iedereen uit je omgeving overstapt naar Signal, heb je er niet zo veel aan.”

Zelf heeft hij de app op zijn smartphone staan, maar hij krijgt er nauwelijks berichten binnen. „De meeste mensen gebruiken toch WhatsApp omdat die breed wordt gebruikt en algemeen is geaccepteerd. Daar komt bij dat voor WhatsApp in Europa strengere regels gelden dan in Amerika. De massa gaat echt niet over naar Signal, omdat mensen op dat gebied over het algemeen toch lui zijn.”

Dat Signal nauwelijks een bedreiging is voor WhatsApp blijkt ook uit het Sociale Media Onderzoek 2025 van onderzoeksbureau Newcom in januari. Het aantal actieve gebruikers van WhatsApp nam in Nederland met 100.000 toe tot 13,5 miljoen. Signal daarentegen daalde met bijna 200.000 gebruikers naar 900.000.

„De massa gaat echt niet over naar Signal, omdat mensen op dat gebied over het algemeen toch lui zijn” Joey Scheufler, expert sociale media

„Ongetwijfeld zal WhatsApp goed gaan kijken hoe het vertrouwen van afhakers terug kan winnen, maar uiteindelijk zullen er geen grote verschuivingen optreden”, verwacht Scheufler.

De berichtenapps Signal en WhatsApp op het scherm van een smartphone. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

De keuze tussen Signal of WhatsApp is straks mogelijk ook niet meer zo relevant. De techexpert wijst op de zogeheten Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie die in 2023 van kracht werd. Idee achter de DMA is dat de macht van techgiganten wordt beteugeld. Vooral grote digitale platformen die berichtendiensten, onlinezoekmachines en appstores aanbieden vallen onder deze regelgeving. Het gaat dan in elk geval om grote jongens als Alphabet (Google), Amazon, ByteDance, Apple, Meta en Microsoft.

Als het aan de EU ligt, is het straks mogelijk om via de diverse berichtendiensten onderling te communiceren, onafhankelijk van welke app op de smartphone staat. „Probleem is echter dat Signal nog niet meedoet en nog te klein is om daartoe via Europese regels gedwongen te kunnen worden. Het bedrijf zegt dat het privacy hoog in het vaandel heeft staan en niet mee wil doen zolang bedrijven als Meta de lat voor privacy en veiligheid niet minstens zo hoog leggen.”