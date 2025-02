ACM berispt bedrijf om mogelijke marktmanipulatie bij gashandel

De Nederlandse groothandelsmarkt voor gas (TTF) is veruit de grootste in Europa. „Het is belangrijk dat prijzen hier op een eerlijke manier tot stand komen”, aldus de ACM in een toelichting. „De handel op de Nederlandse TTF heeft veel impact op energieprijzen die consumenten en bedrijven in Nederland en in andere Europese landen moeten betalen.”

Volgens de toezichthouder heeft de handelaar toegezegd te stoppen met zijn praktijken, iets wat de ACM de komende tijd zal monitoren.

De manipulatie draaide om de gasprijs aan het einde van de handelsdag. Door vlak voor dat moment voor heel hoge prijzen gas aan te bieden of ineens veel gas in te kopen, kun je die prijs kunstmatig hoog houden. Het gevolg is winst voor de handelaar, omdat eerder afgesloten gascontracten tegen de hogere slotprijs kunnen worden verkocht.

Die prijs aan het einde van de dag is een belangrijk referentiepunt voor andere gascontracten. Andere handelaren en Nederlandse en Europese energiegebruikers zijn door deze vorm van marktmanipulatie dan ook duurder uit.