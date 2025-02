Extra raadsvergadering in Nieuwegein na doodsteken meisje

De extra raadsvergadering begint om 20.00 uur. Burgemeester Marijke van Beukering geeft er onder meer een update over de gebeurtenissen tot nu toe. Ook is er een minuut stilte. Daarna kan de raad ook een verklaring afleggen.

„Het is een gebeurtenis die ons allemaal diep raakt”, aldus de burgemeester. „Onze gedachten gaan uit naar haar familie, vrienden en iedereen die haar kende. Behalve verdriet zijn er ook veel vragen. Vragen waarop nu nog geen antwoorden zijn, dat komt later. Nu is nodig dat we om elkaar heen staan en het verdriet met elkaar delen.” Volgens Van Beukering wordt het een moment „waarop we als gemeenteraad onze verbondenheid uitspreken met de naasten, de familie en klasgenoten van Sohani en het verdriet wat we voelen delen met elkaar”.

De vergadering is in het Stadshuis. Publiek kan de vergadering volgen via de publieke tribune of via een livestream op de site van de gemeente.

De 11-jarige Sohani werd zaterdag doodgestoken in de Anemoonstraat in Nieuwegein. Een man van 29 is aangehouden en blijft voorlopig vastzitten.