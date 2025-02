Ørsted snijdt in investeringen in windmolenparken

De onlangs aangetreden topman Rasmus Errboe maakte bekend tussen de 210 miljard en 230 miljard Deense kroon (28,1 miljard tot 30,8 miljard euro) te willen investeren. „2024 was een uitdagend jaar voor de sector en voor Ørsted”, zei Errboe. „We hebben tegenwind ervaren en daarom noodzakelijke stappen gezet, waaronder de aanpassing van onze plannen met een kleiner investeringsprogramma.”

De winst van Ørsted steeg afgelopen jaar wel ten opzichte van 2023. Dat kwam onder andere doordat geld vrijkwam dat het bedrijf eerder apart had gezet in verband met probleemprojecten.