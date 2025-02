230 verdachten opgepakt bij actie tegen telefoondiefstal Londen

Met de handel in gestolen telefoons is jaarlijks een bedrag van 50 miljoen pond (60 miljoen euro) gemoeid, aldus de politie. Die zegt dat criminelen vaak fietsen en scooters gebruiken om mobieltjes te stelen. Slachtoffers worden vaak van achteren benaderd terwijl ze bellen of berichten sturen. De daders, ook wel phone snatchers genoemd, grijpen de telefoons en rijden snel weg.

De politie is al langer bezig met acties tegen de diefstal van mobieltjes. Zo vinden extra patrouilles plaats en worden vaker agenten in burgerkleding ingezet op plekken waar veel diefstallen plaatsvinden. Het gaat om onder meer West End en Westminster, plekken die populair zijn onder de vele miljoenen toeristen die jaarlijks de Britse hoofdstad bezoeken. Daar vindt volgens de politie 40 procent van de diefstallen plaats.

In 2023 werden bij de politie diefstallen gemeld van meer dan 64.000 mobieltjes in Londen, een verdubbeling in vergelijking met de twee voorgaande jaren. Vorig jaar werden vier leden van een bende veroordeeld tot celstraffen tot acht jaar voor de handel in meer dan 5000 gestolen mobieltjes. De politie denkt dat veel van die gestolen telefoons in het buitenland werden verkocht.