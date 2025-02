Ruimere openingstijden voor Groningen Airport Eelde

De luchthaven mag, zodra het besluit definitief wordt, ’s avonds een uur langer openblijven. In een later stadium mag het vliegverkeer ’s morgens ook een halfuur eerder beginnen. Dat is ook afhankelijk van voldoende capaciteit bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

De langere openingstijden moeten Groningen Airport Eelde aantrekkelijker maken voor luchtvaartmaatschappijen. Op termijn ontstaat ruimte voor ongeveer 150 extra vluchten per jaar. Dat komt de financiële positie van de luchthaven ten goede.

Madlener benadrukt dat de luchthaven belangrijk is voor de mobiliteit en bedrijvigheid in de regio. Het is daarnaast de thuisbasis van de pilotenopleiding van KLM en van de traumahelikopter van het UMC Groningen, die ook wordt gebruikt voor het vervoer van donororganen.

Bij het voorgenomen besluit is volgens Madlener „nadrukkelijk” rekening gehouden met de omgeving. Het vliegveld blijft nu al ruimschoots binnen de afgesproken geluidsnormen, en dat blijft zo. Er komen extra meetpunten zodat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daar beter op kan toezien.

Daarnaast worden maatregelen genomen om luchtverontreiniging tegen te gaan. Vliegtuigen worden zolang zij op het platform staan voorzien van elektriciteit voor bijvoorbeeld verwarming of airconditioning. Daardoor hoeven zij zelf geen hulpmotor meer te laten draaien.

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag reageren op het ontwerp-luchthavenbesluit, en hebben daar tot en met 20 maart de tijd voor. Pas na instemming van de Tweede Kamer en een beoordeling door de Raad van State wordt het besluit definitief. Dat gebeurt naar verwachting eind dit jaar.