Oekraïne: Noord-Koreaanse raketten van Rusland steeds accurater

Rusland begon eind 2023 met het afvuren van Noord-Koreaanse ballistische raketten. Noord-Korea stuurde daarnaast duizenden manschappen om bondgenoot Rusland te helpen en levert volgens Oekraïne ook op grote schaal artilleriegranaten.

Een militaire bron zegt dat Oekraïne de afgelopen weken is getroffen door een twintigtal Noord-Koreaanse raketten. Die presteerden duidelijk beter dan de projectielen die in het afgelopen jaar waren afgevuurd.

Het is onduidelijk welke verbeteringen precies zijn aangebracht. Uit onderzoek van raketresten kwamen geen veranderingen aan het ontwerp naar voren, al zou er vaak ook maar weinig van de raket over zijn geweest. Er wordt gespeculeerd dat bijvoorbeeld het navigatiesysteem is verbeterd.

Een door Reuters geraadpleegde expert zegt dat zijn contacten ook melding hebben gemaakt van verbeteringen aan de raketten. „Terwijl ze raketten maken en feedback krijgen van de klanten, het Russische leger, doen ze meer ervaring op met het produceren van betrouwbaardere raketten.”