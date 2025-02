Vattenfall ziet omzet dalen door warm weer en lage stroomprijzen

Economie

Het Zweedse energieconcern Vattenfall, dat in Nederland ongeveer 2 miljoen klanten bedient, had vorig jaar flink te lijden onder de dalende elektriciteitsprijzen. Daarnaast viel de omzet lager uit, doordat het in 2024 warmer was dan gemiddeld. Door de hogere temperaturen daalde de vraag naar energie voor verwarming, wat een negatieve impact had op de verkoop.