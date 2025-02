ING verwacht verdere groei met hypotheken

De ING-baas stipt aan dat niet alleen in Nederland maar ook in diverse andere landen sprake is van een huizentekort. Maar de hypotheekmarkt heeft de weg omhoog gevonden en de vraag naar hypotheken lijkt alleen maar toe te nemen. Van Rijswijk denkt daar met zijn financiële concern van te kunnen profiteren.

De dreiging van een handelsoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten zorgt volgens Van Rijswijk voor onzekerheid in de zakenwereld, zegt hij in een toelichting op de jaarcijfers. Daarbij bestaat ook het risico dat de inflatie weer oploopt als bijvoorbeeld de Amerikaanse president Donald Trump met importheffingen komt. De laatste tijd is het beeld in meerdere landen sowieso wat minder rooskleurig.

Toch merkt Van Rijswijk niet dat bedrijven waarmee de bank zaken doet massaal in problemen komen. De bank ziet niet meer bedrijven dan anders instromen bij de afdeling bijzonder beheer, voor probleemgevallen. Hij merkt op dat voor de Nederlandse economie ook nog altijd groei wordt voorzien. Hij wijst er verder op dat zijn bank niet alleen in Europa en de VS actief is, maar ook in Azië. Sommige sectoren zullen wellicht tegenwind kunnen ervaren door de „aanhoudende geopolitieke volatiliteit”, maar elders speelt dat volgens de bankdirecteur minder.

ING is eerder al begonnen zijn inkomsten meer te spreiden, om minder last te hebben van de lagere rentes nu centrale banken de rentes weer verlagen in verband met het teruglopen van de inflatie. ING heeft zijn winst vorig jaar ruim een tiende zien dalen. Volgens Van Rijswijk is het resultaat niettemin „op een hoog niveau” gebleven. ING haalde namelijk meer geld binnen met provisies en commissies. Dat zijn bijvoorbeeld kosten die de bank in rekening brengt voor het aanbieden van een product of dienst, zoals het openen van een rekening.

Volgens Van Rijswijk kijkt ING ook naar mogelijke overnames. De bank wil graag groter worden in landen als Italië, Spanje en Duitsland. Daarover kan de ING-topman nu nog niet meer zeggen. Tegelijkertijd neemt de bank afscheid van zijn activiteiten in Rusland, werd onlangs aangekondigd. De Nederlandse bank verkoopt het onderdeel met een boekverlies van 400 miljoen euro aan een Moskouse investeerder.