Publieke omroepen bezuinigen voor 2026 al ruim 20 miljoen euro

Het bezuinigen van 20,4 miljoen euro op de programmering is een voorschot op de bezuinigingsplannen die het kabinet heeft voor de publieke omroep. Vanaf 2027 moeten de publieke omroepen ruim 150 miljoen euro bezuinigen. „We hebben als omroepen en de NPO gezamenlijk besloten om 20 miljoen euro te bezuinigen op de programmering van 2026. Zo kunnen we de klap van de grote bezuiniging die in 2027 op ons afkomt alvast deels opvangen. Omroepen zullen zelf de invulling daarvan bepalen in overleg met de NPO”, zeggen de NPO en het College van Omroepen (CvO) in een gezamenlijke verklaring.

De NPO wil de omroepen „meer zekerheid bieden” door journalistieke en fictieprogramma’s buiten beschouwing te laten in deze ronde van bezuinigingen. Hetzelfde geldt voor „afspraken die met de afzonderlijke omroepen vorig jaar zijn gemaakt tot aan 2027”, aldus een zegsman. De omroepen gaan onderling zelf over de verdeelsleutel, dus hoeveel geld welke omroep bezuinigt.

Frederieke Leeflang, voorzitter van de NPO, zegt „al langer met de omroepen in overleg te zijn” over hoe met de bezuinigingsopdracht om te gaan. De NPO zelf werkt ook aan structurele bezuinigingen in 2026. „We gaan de directies audio en video samenvoegen, uiteraard met inachtneming van de medezeggenschap. We zijn ook onze directie technologie anders aan het organiseren en denken na over hoe we omgaan met de ontwikkeling van techniek hier in huis”, aldus Leeflang. Die boodschap is ook aan de omroepen meegedeeld.