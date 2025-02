ArcelorMittal verwacht hogere vraag naar staal in 2025

Hoewel Europa tarieven heeft ingevoerd om dumping van goedkoop Chinees staal aan te pakken, pleit topman Aditya Mittal opnieuw voor strengere handelsmaatregelen tegen China. Volgens Mittal zal de vraag dit jaar verbeteren, doordat de voorraadniveaus momenteel laag zijn. De sector wordt echter nog altijd gekenmerkt door wereldwijde overcapaciteit en verdere actie is volgens hem vooral in Europa nodig om dat aan te pakken.

ArcelorMittal zag de omzet in 2024 met 8,5 procent dalen tot 62,4 miljard dollar (ongeveer 60 miljard euro). Dat kwam met name door een daling van de staalprijzen, die gemiddeld 7,6 procent lager waren dan in 2023. De nettowinst kwam uit op ruim 1,3 miljard dollar, tegen 919 miljoen dollar een jaar eerder.

ArcelorMittal verwacht dat de staalconsumptie buiten China dit jaar met 2,5 tot 3,5 procent zal groeien. Ook de langetermijnvooruitzichten voor de staalindustrie zijn volgens topman Mittal positief. Hij verwacht verder dat de investeringen dit jaar uitkomen tussen 4,5 en 5 miljard dollar. Daarbij zal prioriteit worden gegeven aan investeringen in markten met een sterk vooruitzicht voor groei en rendement, zoals Brazilië, India en de Verenigde Staten.

Het staalconcern zal dit jaar tussen 300 en 400 miljoen dollar investeren in projecten gerelateerd aan decarbonisatie, ofwel het verminderen van de CO2-uitstoot. Grootschalige vergroeningsprojecten vorderen volgens het concern echter langzamer dan verwacht door tegenvallende marktontwikkelingen en onvoldoende beleidsmaatregelen. „Het is van cruciaal belang dat we in 2025 vooruitgang zien, zowel in het bieden van noodzakelijke financiële hulp als in het creëren van een beleidsomgeving die de investeringen stimuleert die nodig zijn om decarbonisatie in Europa te versnellen”, aldus Mittal.