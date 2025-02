Amerikaanse overheidsschepen voortaan gratis door Panamakanaal

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio vertelde Panama dat het oneerlijk was dat de Verenigde Staten het belangrijke kanaal verdedigen, maar voor het gebruik ervan moeten betalen.

40 procent van het Amerikaanse containervervoer gaat door het Panamakanaal. President Donald Trump en Rubio hebben geklaagd over Chinese investeringen, waaronder havens aan beide ingangen van het kanaal. Panama heeft de herhaalde beschuldigingen van Trump over Chinese betrokkenheid in de exploitatie van het kanaal krachtig ontkend.